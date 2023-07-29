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Росіяни поранили в Україні 1080 дітей

28 липня внаслідок обстрілу Дніпра травми різного ступеня отримали двоє дітей.

Росіяни поранили в Україні 1080 дітей
Фото: Facebook/Aris Messinis

Армія Російської Федерації вбила в Україні 498 дітей і ще 1080 дітям завдала поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

“Станом на ранок 28 липня більше ніж 1578 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 498 дітей загинули та понад 1080 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, - йдеться в повідомленні.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 482, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 116, Запорізькій - 97, Миколаївській - 95, Дніпропетровській - 85, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

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27 липня внаслідок ворожого обстрілу Очаківського району Миколаївської області отримала поранення 16-річна дівчина.

28 липня внаслідок ракетного обстрілу армією РФ міста Дніпро травми різного ступеня отримали двоє дітей віком 14 та 17 років.

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