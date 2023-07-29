Головне за ніч та ранок. Субота, 29 липня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Також країна-агресор завдала 11 авіаційних ударів, здійснила 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. За добу на фронті відбулось 27 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу втрати російської армії зросли на ще 390 осіб.

Станом на 29 липня вони сягнули орієнтовно 245220 одиниць особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Через російські обстріли Херсонщини були поранені четверо людей, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти за минулу добу здійснили 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БпЛА.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

Загарбники накрили вогнем житлові квартали населених пунктів області, а також територію зернового терміналу Бериславського району.

За 28 липня росіяни 46 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, були пошкоджені житлові будинки.

Під вогонь потрапили 18 населених пунктів. Стільки ж надійшло повідомлень про пошкодження як житлових будинків, так і господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Російські війська минулої доби, 28 липня, сім разів з різних видів озброєння обстріляли прикордонні райони Чернігівської і Сумської областей, повідомило Оперативне командування “Північ”.

У Чернігівській області росіяни обстріляли чотири населені пункти.

Британське Міністерство оборони повідомило, що за останні 48 годин на двох напрямках на півдні України посилились бойові дії.

На південь від Оріхова бої зосереджені в районі села Роботине у зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії Росії.

За 80 кілометрів на схід українські сили завдали поразки підрозділам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Повітряно-десантних військ Росії та звільнили село Старомайорське.

"Тим часом на півночі інші частини ПДВ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли великих успіхів", - додали в британському відомстві.

28 липня президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту ухвалений 13 липня законопроєкт №9437, який передбачав виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

“Вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную Закон відхилити”, - йдеться у пропозиціях президента України.

Зеленський також нагадав, що гроші з резервного фонду бюджету передбачені на здійснення непередбачених видатків, що не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

Проєкт закону з пропозиціями президента повернувся до парламенту 27 липня, а 28 липня потрапив на розгляд Комітету ВР з питань бюджету.

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