Станом на 29 липня вони сягнули орієнтовно 245220 одиниць особового складу.

За минулу добу втрати російської армії зросли на ще 390 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 29 липня вони сягнули орієнтовно 245220 одиниць особового складу.

Серед інших втрат ворога:

танків ‒ 4191 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,

артилерійських систем – 4786 (+11) од,

РСЗВ – 698 (+0) од,

засобів ППО ‒ 458 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),

крилатих ракет ‒ 1347 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 710 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюють.

Нагадаємо, за 28 липня авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

Днями бійці ЗСУ ліквідували командира 112 окремого вертолітного полку ЗС РФ полковника Віталія Табачнікова.