Головне за день. П'ятниця, 28 липня

Ворожий ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі, 21 бойове зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, День державності, нагородження Шевченківською премією, вибух у Таганрозі. Яким запам’ятається 520-й день повномасштабної війни.

Увечері 28 липня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська ракета у Дніпрі влучила також у будівлю СБУ.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. Він додав, що на місці працюють рятувальники та поліцейські, проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що минулої доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Сили оборони України стримують наступ росіян у районі Мар'їнки. Також українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Росія завдала 10 авіаційних ударів та здійснила 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 липня – в нашій новині.

У Києві на Михайлівській площі відбулися заходи з нагоди Дня державності. Українці вдруге відзначають це свято, приурочене до Дня хрещення Русі.

Зі зверненням виступив президент Володимир Зеленський. На площі були присутні військові, рятувальники, правоохоронці, очільники оборонних відомств, релігійні лідери та представники уряду.

Зеленський зазначив, що Росія в Україні – чужа, і від неї не лишиться і сліду.

Президент висловив надію, що наступного року країна відзначатиме це свято вже з перемогою і зазначив, що більш ніж тисячолітня нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати. Але перемога України має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії божевільних із такими планами.

Крім звернення до українців, президент вручив державні нагороди захисникам.

Сьогодні Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій із закликом допомогти з поверненням на Батьківщину захисників Маріуполя, також український парламент закликав ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації, повідомив народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов.

Зокрема щодо повернення захисників Маріуполя Верховна Рада направила звернення до ООН, парламентів і урядів країн “Великої сімки”, членів ЄС і НАТО, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста, «Лікарям без кордонів» тощо.

Президент Володимир Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка дев’ятьом митцям.

Згідно з указом, на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 429 тисяч гривень. Також президент затвердив новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Перелік лавреатів премії та склад комітету – в новині.

Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Поліщука.

Також під звільнення з посади першого заступника Голови Державної архівної служби потрапила Тетяна Ємельянова.

Виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України уряд тимчасово поклав на Ростислава Карандєєва, який був заступником звільненого Олександра Ткаченка.

У російському місті Таганрог стався вибух. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

Ударна хвиля вибила вікна у будівлі державного банку, що в центрі міста, здійнявся стовп диму. Епіцентр вибуху припав на художній музей, є пошкодження у сусідньому кафе. На місці вибуху утворилася вирва розміром 5х5 метрів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!