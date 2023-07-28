Кабмін звільнив заступника Резнікова і призначив тимчасового керівника Мінкульту

Також під звільнення з посади першого заступника Голови Державної архівної служби потрапила Тетяна Ємельянова.

Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Поліщука.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також під звільнення з посади першого заступника Голови Державної архівної служби потрапила Тетяна Ємельянова.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва, який був заступником звільненого Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, Поліщук став заступником міністра оборони у 2019-му. Раніше він був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ".

Напередодні Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.