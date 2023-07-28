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Кабмін звільнив заступника Резнікова і призначив тимчасового керівника Мінкульту

Також під звільнення з посади першого заступника Голови Державної архівної служби потрапила Тетяна Ємельянова.

Кабмін звільнив заступника Резнікова і призначив тимчасового керівника Мінкульту
Олександр Поліщук
Фото: mil.gov.ua

Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Поліщука.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також під звільнення з посади першого заступника Голови Державної архівної служби потрапила Тетяна Ємельянова.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва, який був заступником звільненого Олександра Ткаченка.

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Нагадаємо, Поліщук став заступником міністра оборони у 2019-му. Раніше він був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ".

Напередодні Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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