Зеленський привітав українців із Днем державності: "Росія тут чужа. І від неї тут не залишиться сліду"

У Києві на Михайлівській площі відбулися заходи з нагоди Дня державності. Українці вдруге відзначають це свято, приурочене до Дня хрещення Русі.

Зі зверненням виступив президент Володимир Зеленський. На площі були присутні військові, рятувальники, правоохоронці, очільники оборонних відомств, релігійні лідери та представники уряду.

Зеленський зазначив, що Росія в Україні – чужа, і від неї не лишиться і сліду.

Президент висловив надію, що наступного року країна відзначатиме це свято вже з перемогою і зазначив, що більш ніж тисячолітня нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати.

"Не зупинятися, а перемагати. Не торгуватися, а перемагати", – зазначив він, додавши, що не можна покладатись на примхи долі, а треба перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність захистити і віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом гарантували збереження державності України.

Зеленський додав: ми не віримо, що РФ не захоче повернутися із агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї землі. Але перемога України має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії божевільних із такими планами.

Крім звернення до українців, президент провів вручення державних нагород захисникам.

Нагадаємо, 28 липня 2022 Україна вперше відзначила День української державності. Символічно це свято прив’язане до Дня хрещення Русі-України, яке відзначалося у цей день протягом багатьох років.

Свято встановлено указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Зеленський підписав указ під час параду.