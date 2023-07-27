До Днів народження: Зеленський подарував Залужному нагородну зброю, а Сирському – картину

Президент привітав командувачів під час робочого візиту до Дніпра.

Президент Володимир Зеленський привітав Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ і угруповання "Хортиця" Олександра Сирського з Днями народження, які обидва святкували в липні.

Президент подарував Залужному нагородну зброю, а Сирському – картину. Про це повідомили в пресслужбі Зеленського.

"Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня)", – сказав він.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що сьогодні президент перебував із візитом у Дніпрі. Він провів виїзне засідання Ставки, заслухав доповіді командувачів та розвідки, завітав до медичного закладу, де лікують українських захисників.