Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Візія нової країни
Візія нової країни
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
ГоловнаПолітика

До Днів народження: Зеленський подарував Залужному нагородну зброю, а Сирському – картину

Президент привітав командувачів під час робочого візиту до Дніпра. 

До Днів народження: Зеленський подарував Залужному нагородну зброю, а Сирському – картину
Секретар РНБО Олексій Данілов, президент Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський привітав Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ і угруповання "Хортиця" Олександра Сирського з Днями народження, які обидва святкували в липні.

Президент подарував Залужному нагородну зброю, а Сирському – картину. Про це повідомили в пресслужбі Зеленського. 

"Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня)", – сказав він. 

Фото: Офіс президента
Фото: Офіс президента
Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що сьогодні президент перебував із візитом у Дніпрі. Він провів виїзне засідання Ставки, заслухав доповіді командувачів та розвідки, завітав до медичного закладу, де лікують українських захисників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies