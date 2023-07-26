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Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди

Також засуджено нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв, Рені.

Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди
Фото: EPA/UPG

Рада Україна-НАТО під час зустрічі в середу, 26 липня, рішуче засудила рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди.

Про це повідомляє пресцентр НАТО.

“Члени Альянсу та Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди та її свідомі спроби зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Вони також засудили нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв та інші портові міста, включаючи цинічну атаку безпілотників Москви на українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї, неподалік від румунського кордону”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, у межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

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Нагадаємо, що за даними Міноборони, Російська Федерація готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди.

За даними британської розвідки, Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна.

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