Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди

Рада Україна-НАТО під час зустрічі в середу, 26 липня, рішуче засудила рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди.

Про це повідомляє пресцентр НАТО.

“Члени Альянсу та Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди та її свідомі спроби зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Вони також засудили нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв та інші портові міста, включаючи цинічну атаку безпілотників Москви на українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї, неподалік від румунського кордону”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, у межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, Російська Федерація готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди.

За даними британської розвідки, Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна.