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Арахамія звинуватив Тимошенко в бойкоті роботи, щоб не встигнути дійти до відновлення декларування. Згодом допис видалили

Рада зобовʼязана ухвалити цей законопроєкт до кінця липня, щоб дотриматися вимог Міжнародного валютного фонду. 

Арахамія звинуватив Тимошенко в бойкоті роботи, щоб не встигнути дійти до відновлення декларування. Згодом допис видалили
Юлія Тимошенко блокує трибуну
Фото: Давид Арахамія в Telegram

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко в бойкоті роботи, аби не встигнути проголосувати за відновлення декларування.

За його словами, Тимошенко презентує це як "захист землі". Про це він написав у Telegram. Згодом цей допис зник із його каналу.

"Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція «Батькивщина» на чолі з Юлєю Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи щоб з метою «захистити землю» а насправді щоб не встигнути дійти до голосування по відновленню декларування – незважаючи на цей опір – все одно будемо голосувати, навіть якщо потрібно буде зібратись в неділю", – запевнив він. 

Верховна Рада готується розглянути повернення електронного декларування, яке після початку воєнного стану стало для посадовців і депутатів необовʼязковим. 

У Національному агентстві зі запобігання корупції говорили, що Україна взяла на себе зобов’язання відновити обов’язкове декларування та повноваження НАЗК з перевірки декларацій. Меморандум з МВФ передбачає, що відповідний закон має бути ухвалено до кінця липня 2023 року.

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