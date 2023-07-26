Арахамія звинуватив Тимошенко в бойкоті роботи, щоб не встигнути дійти до відновлення декларування. Згодом допис видалили

Рада зобовʼязана ухвалити цей законопроєкт до кінця липня, щоб дотриматися вимог Міжнародного валютного фонду.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко в бойкоті роботи, аби не встигнути проголосувати за відновлення декларування.

За його словами, Тимошенко презентує це як "захист землі". Про це він написав у Telegram. Згодом цей допис зник із його каналу.

"Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція «Батькивщина» на чолі з Юлєю Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи щоб з метою «захистити землю» а насправді щоб не встигнути дійти до голосування по відновленню декларування – незважаючи на цей опір – все одно будемо голосувати, навіть якщо потрібно буде зібратись в неділю", – запевнив він.

Верховна Рада готується розглянути повернення електронного декларування, яке після початку воєнного стану стало для посадовців і депутатів необовʼязковим.

У Національному агентстві зі запобігання корупції говорили, що Україна взяла на себе зобов’язання відновити обов’язкове декларування та повноваження НАЗК з перевірки декларацій. Меморандум з МВФ передбачає, що відповідний закон має бути ухвалено до кінця липня 2023 року.