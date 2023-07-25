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Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька

Дані про виїзд парламентар підтвердив тільки після того, як про це написав військовослужбовець, хоча дозвіл поїхати отримав ще у червні. 

Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Дубінський під час з'їзду партії СН
Фото: facebook/Слуга Народу

Народний депутат Олександр Дубінський підтвердив, що виїхав за кордон. Він заявив, що поїхав, аби супроводжувати свого батька, який лікується від онкології.

Дозвіл на виїзд народному депутату ініціювало міністерство охорони здоровʼя. Дубінський у соцемережах стверджує, що "у звʼязку зі складним діагнозом та відсутністю можливості для лікування батька в Україні, змушені проводити частину аналізів та терапії за кордоном". 

Дозвіл на виїзд він отримав ще в червні, але підтвердив виїзд лише сьогодні, коли ці дані опублікував військовослужбовець Антон Швець. 

"Судячи з тексту Дуб ще не повернувся в країну. Що дивно, оскільки дозвіл від МОЗ був до 10.07", – зазначив Швець.

Він опублікував документ, підписаний секретарем комісії МОЗ, в якому йшлося про дозвіл Дубінському супроводжувати його батька Анатолія у період з 23.06.2023 по 10.07.2023 "в закладі охорони здоровʼя іноземної держави".

Дубінський перебуває під американськими та українськими санкціями. Звинувачується разом із підозрюваним у держзраді екс-нардепом Андрієм Деркачем у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року з приміткою, що є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу". 

До обрання народним депутатом у 2019 році ("Слуга Народу", 94 округ) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.  

У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів. 

За даними "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію. 

З фракції СН виключений. Як писав Рух Чесно, Дубінський з початку 2022 і до травня 2023 пропустив 60% парламентських засідань. У 2023 році заявив, що в Україні є "гоніння" на церкви УПЦ МП. У 2022 році не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, щодо позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.

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