Румунія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Румунії.

Під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску повідомиила, що її країна вирішила приєднатися до Декларації G7 на підтримку України, представленої на полях Саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше LB.ua повідомляло, що до декларації “Великої Сімки” приєднались вже 10 країн: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.

12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Зазначимо, за підсумками саміту у Вільнюсі Україна отримає пакети військової допомоги на понад 1,5 млрд євро, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади.