Міністр закордонних справ Британії відклав поїздку до Пекіна через таємниче зникнення свого китайського колеги, – Bloomberg

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ґан не з’являється на публіці майже місяць.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Пекіна через таємниче зникнення високопоставленого китайського дипломата Цінь Ґана.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних з цим питанням осіб, які побажали залишитись анонімними.

Клеверлі планував відвідати Пекін пізніше цього місяця в рамках ширшої спроби прем’єр-міністра Ріші Сунака налагодити відносини, напружені через низку питань: від репресій Китаю щодо Гонконгу до вторгнення Росії в Україну.

За даними джерел, зараз дві країни розглядають альтернативні дати.

Міністерство закордонних справ Великобританії відмовилося від коментарів з цього питання.

У Китаї відсутність дипломата на публіці пояснюють “фізичним станом”. Востаннє його бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму, які прибули з візитом. Колишній міністр закордонних справ Ван І заміняв Цінь Ґана на останніх дипломатичних зустрічах.

Інформаційний вакуум навколо Цінь Ґана виникає на тлі зростання занепокоєння щодо скорочення доступу до інформації в Китаї. Минулого року влада цієї азіатської країни обмежила доступ до корпоративних даних, судових документів, наукових журналів і провела рейди в мережах експертів, які обслуговують бізнес, що перешкоджало інвесторам оцінювати економіку.

Зазначається, що жоден високопоставлений британський чиновник не відвідував Китай відтоді, як Сі переобрався на свій третій термін на посаді лідера партії в жовтні минулого року.

Нагадаємо, в комюніке за підсумками Вільнюського саміту йдеться про те, що поглиблення стратегічного партнерства між Китаєм і Росією суперечить цінностям та інтересам НАТО. Зокрема, Альянс закликає Китай утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії.