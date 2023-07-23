Столтенберг скликає 26 липня раду Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва.

Про це у неділю, 23 липня, повідомляє DW.

Сторони зустрінуться для того, щоб "провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.

За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна - НАТО для кризових консультацій через безпекову ситуацію в Чорному морі.

Раніше 22 липня Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом. Вони обговорили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".

Росія вже декілька днів обстрілює інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли вона відмовилася продовжувати зернову угоду.