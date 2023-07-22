Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський і Столтенберг визначили першочергові кроки для розблокування "зернового коридору"

Також вони обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Зеленський і Столтенберг визначили першочергові кроки для розблокування "зернового коридору"
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Глава Української держави та генеральний секретар НАТО обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу 12 липня. Співрозмовники поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Зеленський і Столтенберг визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору». Також вони обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у п’ятницю 21 липня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі серед іншого обговорювалися питання захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи.

Міноборони України попередило, що з 21 липня буде розглядати всі судна, які прямують до російських та окупованих портів у Чорному морі, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies