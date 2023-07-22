Зеленський і Столтенберг визначили першочергові кроки для розблокування "зернового коридору"

Також вони обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Глава Української держави та генеральний секретар НАТО обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу 12 липня. Співрозмовники поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Зеленський і Столтенберг визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору». Також вони обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Нагадаємо, що у п’ятницю 21 липня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі серед іншого обговорювалися питання захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи.

Міноборони України попередило, що з 21 липня буде розглядати всі судна, які прямують до російських та окупованих портів у Чорному морі, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.