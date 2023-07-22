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Росія прагне панувати в акваторії Чорного моря, але воно їй не належить, - Зеленський

Президент наголосив, що Україна докладає зусиль задля розблокування роботи "зернового коридору" і сподівається на досягнення результату в цьому питанні.

Росія прагне панувати в акваторії Чорного моря, але воно їй не належить, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія безпідставно прагне панувати в акваторії Чорного моря, але воно їй не належить.

Про це Зеленський сказав під час онлайн-виступу на 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі (Aspen Security Forum).

За словами глави держави, держави Чорноморського регіону, зокрема Україна й Туреччина, підтримують одна з одною конструктивні та предметні відносини. Виняток становить Росія.

"Усім нам треба не забувати: Чорне море – це море всіх наших держав і людей. Воно не належить Російській Федерації. Там є Україна, є Туреччина, Румунія, Болгарія. Ми розмовляємо з усіма країнами Чорноморського узбережжя – предметні прагматичні людські відносини і, що дуже важливо, правові відносини. А Росія вважає, що Чорне море – суто російське", – сказав Зеленський. 

Президент наголосив, що Україна докладає зусиль задля розблокування роботи "зернового коридору" і сподівається на досягнення результату в цьому питанні.

За словами Зеленського, українська сторона зверталася з цього приводу до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та очільника Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Говорячи про цю кризу, ми бачимо певні шляхи виходу. Якщо вдасться нам, вдасться Ердогану, якщо ООН буде ще міцнішою – я думаю, у нас усе вийде", – додав Президент.

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Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії "зернової угоди", і Росія з неї вийшла попри попередні заяви турецького президента, що він начебто домовився про продовження ініціативи з Володимиром Путіним. Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що вихід Росії із зернової угоди та її численні атаки на портову інфраструктуру на півдні України можуть спровокувати серйозну продовольчу кризу у світі.

Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати офіційні сигнали до Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини щодо того, аби вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу після односторонньої заяви Росії про вихід із домовленостей.

Також Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої сторони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

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