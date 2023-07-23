Данілов: РФ обстрілює Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря

На його думку, росіяни через шантаж хочуть примусити Захід прийняти "зерновий ультиматум".

Росія обстрілює Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря та диктувати свої правила "зернового коридору".

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов написав в Facebook.

"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". За кремлівським планом, мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи", - вважає Данілов.

На його думку, росіяни чекають, що через шантаж зможуть примусити Захід прийняти кремлівський "зерновий ультиматум". Мова йде про експорт російського аміаку та зняття частини санкцій.

При цьому Данілов вважає, що Росія хоче знищити українську інфраструктуру, що забезпечує роботу "зернового коридору", щоб зробити світ залежним від російського зерна.

"План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією", - вважає секретар Радбезу.

Данілов додав, що Україна знає про плани РФ та відреагує належним чином.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та 22 поранених. Серед них – четверо дітей.