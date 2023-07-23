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Уночі ворог вдарив чотирма ракетами по околицях Запоріжжя

Постраждалих немає.

Уночі ворог вдарив чотирма ракетами по околицях Запоріжжя
Фото: Юрій Малашко

Уночі 23 липня російські окупанти вдарили чотирма ракетами по околицях Запоріжжя.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, протягом минулої доби ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області. Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів – житла та майна громадян. 

Фото: Юрій Малашко

61 артилерійським ударом російські війська поцілили по будинках та комунікаціях Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового. Темирівка, Новодарівка та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське – від авіації ворога.

Уночі 23 липня російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізькому району. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Юрій Малашко

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Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють Запорізьку область. Так, за добу 20 липня ворог здійснив близько 80 ударів по 20 населених пунктах регіону. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури. Четверо людей загинуло, двоє – отримали поранення.

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