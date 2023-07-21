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Росіяни знову обстріляли Запорізьку область, є загиблі та поранені

Загинули чотири людини, ще двох поранених направлено до лікарні.

Росіяни знову обстріляли Запорізьку область, є загиблі та поранені
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Російські війська продовжують обстрілювати Запорізьку область. Так, за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах.

Про це повідомив у Telegram глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. 

Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, шість авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

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"Унаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні ОВА.

Також зазначається, що надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 18 липня ворог 104 рази за добу бив по Запорізькій області. В результаті удару загинула жінка.

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