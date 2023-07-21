Росіяни знову обстріляли Запорізьку область, є загиблі та поранені

Загинули чотири людини, ще двох поранених направлено до лікарні.

Російські війська продовжують обстрілювати Запорізьку область. Так, за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах.

Про це повідомив у Telegram глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села.

Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, шість авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

"Унаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні ОВА.

Також зазначається, що надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 18 липня ворог 104 рази за добу бив по Запорізькій області. В результаті удару загинула жінка.