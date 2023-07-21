Росіяни 45 разів за добу обстрілювали Херсонську область

Даних про жертв і поранених немає.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 45 обстрілів Херсонської області, випустивши 243 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

По Херсону ворог випустив 20 снарядів. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю освітнього закладу в Білозерській селищній громаді; адміністративну будівлю в Бериславському районі", – зазначив він.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування “Калібр”, п'ять крилатих ракет наземного базування “Іскандер-К”, чотири крилаті ракет Х-22, сім крилатих ракет “Онікс” та 19 ударних БпЛА типу “Shahed”.