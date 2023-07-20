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Протягом 20 липня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини

Внаслідок обстрілів минулось без постраждалих.

Сьогодні, 20 липня, російських обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотінська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня 20 липня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 209 вибухів. 

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Зокрема, Краснопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії. А внаслідок авіаудару було пошкоджено приміщення агрофірми.

Хотінську, Есманську та Новослобідську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, а Юнаківську до того ж і з АГС.

По Білопільській громаді били з танку та мінометів, Середино-Будській - з АГС, а Путивльській- з міномету. 

Також по Великописарівській громаді ударили з артилерії, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Також унаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генконсульства Китаю.

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