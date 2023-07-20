Протягом 20 липня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини

Сьогодні, 20 липня, російських обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотінська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня 20 липня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 209 вибухів.

Зокрема, Краснопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії. А внаслідок авіаудару було пошкоджено приміщення агрофірми.

Хотінську, Есманську та Новослобідську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, а Юнаківську до того ж і з АГС.

По Білопільській громаді били з танку та мінометів, Середино-Будській - з АГС, а Путивльській- з міномету.

Також по Великописарівській громаді ударили з артилерії, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Також унаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генконсульства Китаю.