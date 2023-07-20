«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

США продовжуватимемо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ, - Брінк

Російські атаки на Миколаїв та Одесу є обурливими, вважає пані посол США в Україні.

США продовжуватимемо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ, - Брінк
Фото: EPA/UPG

США продовжують підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. 

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Нові обурливі напади на Миколаїв та, вже третю ніч поспіль, на Одесу, її порт та зернову інфраструктуру продовжують жорстокість Росії щодо українців та повну зневагу до людей у всьому світі, які залежать від продовольства, що постачається через це портове місто”, - написала пані посол. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона наголосила, що поки Росія загрожує глобальному постачанню продовольства, США продовжуватимуть шукати рішення, як доставити українське зерно у світ.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Також унаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генконсульства Китаю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies