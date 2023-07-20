США продовжуватимемо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ, - Брінк

Російські атаки на Миколаїв та Одесу є обурливими, вважає пані посол США в Україні.

США продовжують підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Нові обурливі напади на Миколаїв та, вже третю ніч поспіль, на Одесу, її порт та зернову інфраструктуру продовжують жорстокість Росії щодо українців та повну зневагу до людей у всьому світі, які залежать від продовольства, що постачається через це портове місто”, - написала пані посол.

Вона наголосила, що поки Росія загрожує глобальному постачанню продовольства, США продовжуватимуть шукати рішення, як доставити українське зерно у світ.

Нові обурливі напади на Миколаїв та, вже третю ніч поспіль, на Одесу, її порт та зернову інфраструктуру продовжують жорстокість Росії щодо українців та повну зневагу до людей у всьому світі, які залежать від продовольства, що постачається через це портове місто. Сполучені Штати… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 20, 2023

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Також унаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генконсульства Китаю.