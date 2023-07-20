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Україна почала використовувати на полі бою касетні боєприпаси, – The Washington Post

Українська армія використовуватиме ці боєприпаси, щоб розбити добре укріплену оборону ворога, зокрема, на півдні країни.

Україна почала використовувати на полі бою касетні боєприпаси, – The Washington Post
Ілюстративне фото: касетні боєприпаси армії США
Фото: скріншот

Україна почала використовувати касетні боєприпас, надані США, проти російських загарбників на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені позиції ворога, пише The Washington Post із посиланням на українських чиновників, обізнаних із ситуацією.

Нещодавно Путін, говорячи про касетні боєприпаси, пригрозив Україні помститися, “якщо вони будуть використані проти нас”, хоча, за даними ООН, Росія вже застосовувала касетні боєприпаси в населених пунктах України щонайменше 24 рази з початку вторгнення Москви в лютому 2022 року. 

Зазначається, що касетні бомби, заборонені у понад 120 країнах, вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи десятки чи сотні менших бомб на площу, яка потенційно може бути розміром із кілька футбольних полів. 

Нагадаємо, раніше генерал Тарнавський повідомив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Сили оборони отримали їх нещодавно і ще не використовували на полі бою.

До цього міністр оборони Олексій Резніков озвучив основні принципи України щодо касетних боєприпасів. Міністр підкреслив, що мета України - завдати максимальних втрат російським окупантам, аби врятувати більше життів українських громадян. 

Раніше радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван сказав на брифінгу, що президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.

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