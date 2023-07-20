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Ворог обстріляв із танків прикордонну Козачу Лопань на Харківщині, одна людина загинула

61-річний чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками.

Ворог обстріляв із танків прикордонну Козачу Лопань на Харківщині, одна людина загинула
Фото: Офіс Генпрокурора

Вранці 20 липня ворог обстріляв Козачу Лопань на Харківщині. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 20 липня близько 9:20 російські військові нанесли масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків.     

Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер.    

Пошкоджено житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури.     

Нагадаємо, окупанти атакували 10 областей України. В Сумській влучили в дитячий табір. Також ворожих атак зазнали Чернігівська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька та Одеська області. 

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