Комітет ВР підтримав законопроєкт про англійську мову без норм, що обмежують українську в кіно і на телебаченні, – В'ятрович

Із законопроєкта № 9432 про англійську мову, який президент Володимир Зеленський подав до ВР, вилучили усі норми, які б обмежили використання української мови в кінопрокаті та на телебаченні.

Про це повідомив у Facebook народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович.

За його словами, гуманітарний комітет Верховної Ради одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту №9432 про англійську мову. При цьому з проєкту закону вилучили усі норми про кіно і телебачення, які б звузили сферу застосування української мови. Йдеться про:

вимогу демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що жодних експериментів в частині кінематографу і заміни українського дубляжу іноземних фільмів титруванням бути не може. Він нагадав, що чинним законодавством не заборонена трансляція фільмів у кінотеатрах недержавною мовою у межах до 10%.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в нашій країні. Серед іншого документ унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади.