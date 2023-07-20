Обстріли росіян завдали збитків довкіллю України на понад 305 млрд гривень

Ця цифра буде збільшуватися.

Довкілля України зазнало збитків на понад 305 млрд гривен внаслідок ударів Росії по військових об’єктах.

Про це повідомляє Military Media Center.

Сума збитків, нанесених довкіллю України через удари росії по військовим об'єктам, складає більше 305 мільярдів гривень. З них:

забруднення грунтів відходами від руйнування інфраструктури становить понад 300 млрд гривень;

забруднення грунтів нафтопродуктами на іншими небезпечними хімічними речовинами – близько 700 млн гривень;

неорганізовані викиди забруднюючих речовин і атмосферу – близько 4 млрд гривень;

збитки, нанесені лісовому фонду, становлять близько 7 млн гривень.

"Заявлені показники збитків довкіллю не є остаточними і будуть збільшуватися, якщо РФ надалі продовжуватиме свою політику збройного терору", – заявив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Нагадаємо, збитки від забруднення повітря внаслідок ракетних обстрілів у Херсонській області становлять майже 145 млрд гривень.