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РФ досі краще забезпечена артилерією та боєприпасами, на вісім пострілів росіян ми можемо відповісти лише одним, – Сирський

Ворог продовжує мати перевагу в кількості військ, артилерії та боєприпасів. Але сили оборони просуваються уперед. 

РФ досі краще забезпечена артилерією та боєприпасами, на вісім пострілів росіян ми можемо відповісти лише одним, – Сирський
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Основні сили російської армії зосереджені довкола Бахмута, на Лиманському напрямку. Ця місцевість насичена інженерними загородженнями окупантів, вони створили там багато опорних пунктів. Тому всі просування дійсно ідуть не так швидко, як би хотілося, розповів BBC командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський.

Крім того, ворог має перевагу в кількісному складі та особливо в артилерії. А також – значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. 

"Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян. На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми дуже ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед", – сказав Сирський. 

За словами Сирського, його війська щодня просуваються уперед на 500 метрів - кілометр. 

Він додав, що в армії РФ також є перевага в авіації та РЕБ, і це теж відіграє роль. 

На початку червня Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Протягом минулого тижня захисники звільнили там сім квадратних кілометрів. 

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