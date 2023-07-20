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Посадовиця Укрзалізниці готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах ЗСУ на Дніпропетровщині

СБУ затримала зловмисницю.

Посадовиця Укрзалізниці готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах ЗСУ на Дніпропетровщині
Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки затримали у Дніпрі ще одну інформаторку окупантів. Зловмисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці, яку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За вказівкою російського куратора ворожа поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і завадили реалізації ворожих планів – зловмисницю було своєчасно викрито і затримано за місцем її проживання. За даними слідства, російська інформаторка була на "прямому" зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Фото: СБУ

У поле зору російської спецслужби посадовиця потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам. Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським "куратором". На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, на Херсонщині контрактниця ЗСУ зливала ворогу дані про українські безпілотники. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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