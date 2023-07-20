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Жертвами нічного удару Росії по Миколаєву стало літнє подружжя

Пошукові роботи на місці трагедії тривають.

Жертвами нічного удару Росії по Миколаєву стало літнє подружжя

Рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки, яка загинула внаслідок удару російських окупантів по Миколаєву в ніч на четвер. Ввона стала другою жертвою терористичної атаки.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.... З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружини загиблого чоловіка, якого дістали з-під руїн раніше", - написав він у Telegram.

Пошукові роботи на місці трагедії тривають. Поліція на місцях влучання документує наслідки.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив цю інформацію.

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Нагадаємо, в ніч на 20 липня росіяни вдарили по центру Миколаєва. Внаслідок влучання загорівся житловий будинок і гараж. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок влучання зруйновано кілька поверхів триповерхового будинку, виникла пожежа площею 450 кв. м, яку пожежники ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Повідомлялося про 19 постраждалих унаслідок удару та одного загиблого.

Уночі 18 липня російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона. Було зафіксоване влучання в обʼєкт промисловості, люди не постраждали.

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