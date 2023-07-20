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В Одесі під час сьогоднішнього обстрілу пошкоджено будівлі трьох музеїв

Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та, частково, стелі.

В Одесі під час сьогоднішнього обстрілу, вибуховою хвилею пошкоджено будівлі трьох музеїв.

Про це повідомила депутатка міськради Олександра Ковальчук.

"Під час сьогоднішнього обстрілу, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та, частково, стелі у трьох музеях Одеси. Я висловлюю вдячність ALIPH Foundation за швидку реакцію та готовність профінансувати консекваційні роботи", - написала вона у фейсбуці.

Ковальчук зазначила, що ситуацію ускладнює злива, але команда Museum for Change робить все можливе аби якнайшвидше ліквідувати наслідки та підготуватись до подальших атак.

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Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Також унаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генконсульства Китаю.

 

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