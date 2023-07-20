В Одесі під час сьогоднішнього обстрілу пошкоджено будівлі трьох музеїв

Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та, частково, стелі.

В Одесі під час сьогоднішнього обстрілу, вибуховою хвилею пошкоджено будівлі трьох музеїв.

Про це повідомила депутатка міськради Олександра Ковальчук.

"Під час сьогоднішнього обстрілу, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та, частково, стелі у трьох музеях Одеси. Я висловлюю вдячність ALIPH Foundation за швидку реакцію та готовність профінансувати консекваційні роботи", - написала вона у фейсбуці.

Ковальчук зазначила, що ситуацію ускладнює злива, але команда Museum for Change робить все можливе аби якнайшвидше ліквідувати наслідки та підготуватись до подальших атак.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Також унаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генконсульства Китаю.