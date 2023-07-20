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Залужний поспілкувався телефоном із американським колегою генералом Міллі

Головнокомандувач ЗСУ детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. 

Залужний поспілкувався телефоном із американським колегою генералом Міллі
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови він детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. 

Про це повідомила пресслужба Головокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території”, - наголосив Залужний.

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Він додав, що на декількох напрямках українські воїни мають успіхи. 

Також сторони обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів. 

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post прокоментував постачання оборонної допомоги для України і побоювання союзників щодо можливих обстрілів російської території їхньою зброєю.

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