Багато людей не мали можливості виїхати за межі затопленої території.

20 липня внаслідок дощу було затоплено один з районів Одеси.

Про це повідомила пресслужба ДСНС

Через це багато людей не мали можливості виїхати за межі затопленої території та потрапити додому.

Бійці ДСНС за допомогою рятувальної техніки надали допомогу більше ніж 210-м особам. З них 35 дітей та 3 вагітні жінки.

Всього ж для ліквідації наслідків негоди від ДСНС Одеси було задіяно 14 рятувальників та 3 одиниці техніки. Крім того, від Комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" були задіяні одна одиниця техніки та двоє людей особового складу.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, в Одесі під час сьогоднішнього обстрілу, вибуховою хвилею пошкоджено будівлі трьох музеїв. Ситуацію ускладнює злива, але команда Museum for Change робить все можливе аби якнайшвидше ліквідувати наслідки та підготуватись до подальших атак.