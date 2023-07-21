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Експерти МАГАТЕ не знайшли вибухівки в тих частинах ЗАЕС, куди їх допустили росіяни

Співробітники МАГАТЕ бачили транспортні вантажівки в турбінних залах 1, 2 і 4 блоків.

Експерти МАГАТЕ не знайшли вибухівки в тих частинах ЗАЕС, куди їх допустили росіяни
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели додаткові інспекції та обходи Запорізької АЕС. При цьому вони не помітили жодної важкої військової техніки, вибухівки чи мін. Втім, їх не допустили до дахів реакторних будівель.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Після візитів на 1-й і 3-й енергоблоки раніше в липні експерти МАГАТЕ відвідали реакторну будівлю 2-го блоку 17 липня, а наступного дня – 4-го блоку. У кожному випадку група перевіряла головну диспетчерську, реакторний зал, басейн відпрацьованого палива, аварійну диспетчерську, приміщення, де розташовані електрошафи систем безпеки, машинний зал”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ бачили транспортні вантажівки в турбінних залах 1, 2 і 4 блоків.

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Також експерти МАГАТЕ продовжують стежити за ситуацією щодо наявності води для охолодження шести реакторів ЗАЕС та інших важливих функцій ядерної безпеки. Ця ситуація стала загрозливою  після руйнування Каховської дамби та подальшого виснаження величезного водосховища поблизу АЕС.

Рівень води знижується приблизно на 1 сантиметр на день через використання та випаровування, очікується, що води буде достатньо протягом кількох місяців.

“Після руйнування Каховської дамби, що призвело до зникнення величезного водосховища як надійного джерела води, Запорізька атомна електростанція проводить низку заходів, щоб як убезпечити залишилися водойми, так і знайти нові”, - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати наказ російських окупантів щодо запуску енергоблоку №4.

Раніше ГУР Міноборони повідомило про плани росіян здійснити чергову збройну провокацію на території ЗАЕС "під чужим прапором".

НАЕК "Енергоатом" також регулярно отримує інформацію про мінування ЗАЕС російськими військовими. 

На території станції наразі знаходяться близько 500 російських військових та співробітники “Росатому”.

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