Танк знищили бійці з бригади, що воює на Сватівському напрямку.

На Луганщині бійці ЗСУ продовжують нищити техніку російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Наші захисники спалили російський танк, який три доби обстрілював Невське”, - написав Лисогор.

Він уточнив, що відзначилися українські військові з однієї відомої бригади, що боронить Батьківщину на Сватівському напрямку.

Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку українські захисники знищили дві машини російських окупантів.

Нагадаємо, під Бахмутом українські військові знищили російський міномет "Тюльпан".