За минулу добу ЗСУ знищили ще 680 російських загарбників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 240 690 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано
- танків – 4133 (+4)
- бойових броньованих машин – 8080 (+15)
- артилерійських систем – 4610 (+18)
- РСЗВ – 692 (+0)
- засоби ППО – 440 (+7)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15)
- крилаті ракети – 1298 (+5)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11)
- спеціальна техніка – 686 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала восьми ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, наші захисники знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.