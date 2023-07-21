За минулу добу ЗСУ знищили ще 680 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 240 690 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 240 690 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано

танків – 4133 (+4)

бойових броньованих машин – 8080 (+15)

артилерійських систем – 4610 (+18)

РСЗВ – 692 (+0)

засоби ППО – 440 (+7)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15)

крилаті ракети – 1298 (+5)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11)

спеціальна техніка – 686 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала восьми ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, наші захисники знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.