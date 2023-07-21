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За минулу добу ЗСУ знищили ще 680 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 240 690 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 680 російських загарбників
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 240 690 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано
  • танків – 4133 (+4)
  • бойових броньованих машин – 8080 (+15)
  • артилерійських систем – 4610 (+18)
  • РСЗВ – 692 (+0)
  • засоби ППО – 440 (+7) 
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15)
  • крилаті ракети – 1298 (+5)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11)
  • спеціальна техніка – 686 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала восьми ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, наші захисники знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.

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