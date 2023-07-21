Росія четверту ніч поспіль атакувала Одеську область. Є влучання в термінали з зерном

Четверту ніч поспіль росіяни атакували Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.

Є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога", – сказав він.

Окрім того, від удару знищено дві пожежні машини. Техніка відновленню не підлягає, рятувальники не постраждали.

Атаки на Одесу і область, зокрема на порти та зерносховища, російська армія проводить щоночі з 17 липня – після того, як односторонньо вийшла з "зернової угоди". 19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю.