Ворог 104 рази за добу бив по Запорізькій області, загинула жінка

Протягом минулої доби, 17 липня, війська окупантів здійснили 104 обстріли по території Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула 72-річна жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці. З безпілотників атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам'янському.

95 артилерійських обстрілів здійснили по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших сіл на лінії вогню.

В результаті пошкоджені 26 цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.

Унаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка, п’ятеро людей отримали травми. 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, за добу 16 липня росіяни здійснили 55 обстрілів по 16 населених пунктах Запоріжжя. Зафіксовано 52 артилерійські удари по Гуляйпільському, Ольгівці, Малинівці, Чарівному, Залізничному, Преображенці, Степногірську та інших селах. Двічі ворог обстріляв з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе та Верхню Терсу, а також завдав авіаудару по Новодарівці. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та господарчих споруд.