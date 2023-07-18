До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог 104 рази за добу бив по Запорізькій області, загинула жінка

Пошкоджені 26 цивільних об’єктів.

Ворог 104 рази за добу бив по Запорізькій області, загинула жінка
Фото: Юрій Малашко

Протягом минулої доби, 17 липня, війська окупантів здійснили 104 обстріли по території Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула 72-річна жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.  

Окупанти з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці. З безпілотників атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам'янському.

95 артилерійських обстрілів здійснили по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших сіл на лінії вогню.

В результаті пошкоджені 26 цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.

Унаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка, п’ятеро людей отримали травми. 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, за добу 16 липня росіяни здійснили 55 обстрілів по 16 населених пунктах Запоріжжя. Зафіксовано 52 артилерійські удари по Гуляйпільському, Ольгівці, Малинівці, Чарівному, Залізничному, Преображенці, Степногірську та інших селах. Двічі ворог обстріляв з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе та Верхню Терсу, а також завдав авіаудару по Новодарівці. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та господарчих споруд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies