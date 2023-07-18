РФ перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ

Одночасно з цим росіяни зосередилися на наступі на Купʼянському напрямку.

Ситуація на Східному напрямку складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

Про це командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський повідомив у Telegram. Він також опублікував відео відвідування місця розташування бійців однієї з бригад.

"Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування. Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону", – зазначив Сирський.

Нагадаємо, з минулого тижня ворог активно наступає на Купʼянському напрямку Харківської області. Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.