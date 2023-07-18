Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ

Одночасно з цим росіяни зосередилися на наступі на Купʼянському напрямку. 

РФ перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ситуація на Східному напрямку складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ. 

Про це командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський повідомив у Telegram. Він також опублікував відео відвідування місця розташування бійців однієї з бригад.

"Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування. Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону", – зазначив Сирський. 

Нагадаємо, з минулого тижня ворог активно наступає на Купʼянському напрямку Харківської області. Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies