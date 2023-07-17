Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії.

Володимир Зеленський провів селекторну нараду з питань фронту, безпеки та постачання снарядів. Доповідали командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки (ГУР та зовнішньої розвідки), міністр внутрішніх справ, Міноборони.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Я дякую кожному нашому рятувальнику, кожному поліцейському, кожному волонтеру, кожному лікарю, які рятують наших людей після російських обстрілів. Сьогоднішні удари терористів по Сумщині, по Харківщині, по Донбасу, по Херсонщині, по Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує розмову з паном Генсеком ООН стосовно зернового коридору.

“Позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому”, - підкреслив голова держави.

Президент нагадав, що від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорному та Азовському морях, била ракетами й дронами по українських портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах. Єдиний можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей.

“Торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії. Зокрема, це Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, а також пішли і в Китай, і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен. І дуже важливо: наш продовольчий експорт дає змогу рятувати життя в таких країнах, як я вже сказав, як Ємен і Сомалі. Різних людей, різної релігії, різного етнічного походження. Але вони всі однаково мають право на життя!”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також нагадав що Україна запустила гуманітарну ініціативу “Зерно з України”, до котрої долучилися 34 держави-донори, які допомогли врятувати від голоду людей передусім у країнах Африки.

“Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста”, - зазначив президент України.

Голова держави направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

“Хочу особливо подякувати Швеції. Наші шведські друзі затвердили стратегію допомоги Україні, зокрема з відбудовою. Стратегію до 27-го року. Це дуже важливо – сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане Прем’єр-міністре Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції – я дякую вам дуже!” - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 17 липня, проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із "зернової угоди".