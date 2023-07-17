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Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині

Постраждали 6 робітників ДСНС.

Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині
Фото: Пресслужба ДСНС

Російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Відомо про 6 постраждалих співробітників ДСНС. Всіх їх шпиталізували.

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“Знищення тих, у кого немає зброї, не може мати виправдання. Росія — держава-терорист. І кожного дня окупанти доводять, що весь світ не помилився з цим визначенням!” - наголосив очільник ДСНС Сергій Крук.

Він додав, що укриття було поневічено, але врятувало життя співробітникам ДСНС.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, російські військові обстріляли центр Білопілля у Сумській області. За оновленими даними, загинули двоє, поранені ще 10 людей.

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