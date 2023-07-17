На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий

У складі цього угруповання понад 900 танків.

Наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. російських військових, які ведуть наступальні дії.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що на цьому напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповування – понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

За словами речника ЗСУ, українців атакують десантні підрозділи РФ, найкращі мотопіхотні підрозділи окупантів. В якості підтримки там також знаходяться резервісти з БАРС, територіальні війська, приватні військові компанії, роти Шторм-Z.

"Зосереджують все для того, щоб прорвати нашу оборону. Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу", – зазначив Череватий.

Він додав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони вже перехопили ініціативу.

Нагадаємо, що 16 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на східному напрямку залишається важкою.