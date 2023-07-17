Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий

У складі цього угруповання понад 900 танків.

На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Фото: змі окупантів

Наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. російських військових, які ведуть наступальні дії.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що на цьому напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповування – понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

За словами речника ЗСУ, українців атакують десантні підрозділи РФ, найкращі мотопіхотні підрозділи окупантів. В якості підтримки там також знаходяться резервісти з БАРС, територіальні війська, приватні військові компанії, роти Шторм-Z.

"Зосереджують все для того, щоб прорвати нашу оборону. Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу", – зазначив Череватий.

Він додав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони вже перехопили ініціативу.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 16 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на східному напрямку залишається важкою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies