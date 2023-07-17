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Коригувальниця ворожих обстрілів по енергетичних об’єктах Донеччини проведе 7 років за гратами

Спецслужби залучили інформаторку до співпраці на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Коригувальниця ворожих обстрілів по енергетичних об’єктах Донеччини проведе 7 років за гратами
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Facebook

Реальний термін ув’язнення отримала ще одна ворожа інформаторка, яка коригувала повітряні атаки РФ у Донецькій області. За наводкою зловмисниці росіяни здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Встановлено, що зловмисниця "зливала" окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Вона також передавала агресору локації базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Особливо ворога цікавили місця розташування укріпрайонів та логістичних баз українських військ в районі Добропілля.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у лютому цього року "на гарячому", коли вона передавала розвіддані агресору. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 7 років позбавлення волі.

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За даними розслідування, інформаторкою є місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зібрані розвіддані вона передавала "зв’язковій" – учасниці терористичної організації "ДНР" через спільницю. Для комунікації використовували один з популярних месенджерів.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську.

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