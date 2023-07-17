Зеленський прокоментував заяву Росії про вихід із зернової угоди

Президент очікує від ООН і Туреччини сигналу, чи готові вони продовжувати зерновий коридор.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати офіційні сигнали до Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини стосовно того, аби вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу після односторонньої заяви Росії про вихід із домовленостей.

Своєю заявою про зупинку зернового коридору РФ зірвала домовленості з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а не з Україною. Україна з Росією жодних домовленостей не мала, нагадав у коментарі африканським ЗМІ Володимир Зеленський.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", – процитував слова президента його прессекретар Сергій Никифоров.

Зеленський також зазначив, що навіть без РФ треба робити все, щоб чорноморський коридор можна було використовувати.

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – зазначив президент України.

Нагадаємо, що в травні зернову угоду, підписану в липні 2022, вдалося продовжити на 60 днів, до 17 липня. Сьогодні в Кремлі заявили про односторонній вихід із домовленостей. Москва шантажує сторони угоди та решту світу, вимагаючи виконати її "умови".

Росія не вперше ставить під загрозу продовольчу безпеку країн, що потребують українського зерна.