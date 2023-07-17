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Цьогоріч виробництво деяких дронів в Україні зросло більш ніж у 100 разів

Віцепремʼєр Федоров зазначив, що краще діяти, не палити фото власних виробництв та забезпечувати Сили оборони. 

Цьогоріч виробництво деяких дронів в Україні зросло більш ніж у 100 разів
БпЛА Лелека (ілюстративне фото)
Фото: Вікіпедія

Цього року виробництво деяких видів безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів, якщо порівнювати з 2022. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Він наголосив, що замість того, аби розповідати про виробництво, краще діяти та забезпечувати захисників. Він додав, що дронів потрібно ще більше, і буде. 

"Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів Ланцет. А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв та забезпечувати Сили оборони. Виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком", – заявив віцепремʼєр. 

Станом на червень 40 українських БпЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти. Торік їх було лише сім. 

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