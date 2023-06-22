40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти, – Федоров

Ще рік тому таких безпілотників було лише 7.

40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час зустрічі з українськими виробниками.

“Просто зараз військовим потрібні тисячі FPV-дронів, адже вони швидкі, влучні, маневрені та знищують багато російської техніки. Маємо бюджет на закупівлю таких БПЛА, але наразі не кожна українська компанія готова виробляти настільки багато дронів. Одна з головних причин — компанії не проходили всі етапи допуску для експлуатації через складність процесу”, – повідомив міністр.

Він зазначив, що влада прибрала майже всі блокери, ввела fast-track для БПЛА, створила спеціальні зони для навчання пілотів та тестування дронів, усунула зайву бюрократію, спростила допуск для експлуатації та багато іншого.

Завдяки цьому 40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти. Ще рік тому таких безпілотників було лише 7.

Крім того, міністр повідомив, що також команда Армії дронів постійно на зв’язку з виробниками — консультує щодо оформлення документів, допомагає організовувати випробування на полігоні тощо. Тому українським розробникам FPV-дронів не треба хвилюватися стосовно проходження всіх процедур.

“Ми завжди готові допомогти, щоб ви швидше отримали контракти та масштабували виробництво. Впевнений, разом зробимо революцію в розвитку FPV-коптерів. Попереду багато роботи”, – сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно Федоров повідомив, що армія дронів за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів. Серед знищеної техніки - танк та ЗРК “Тор-М2К”.

Тим часом в "Укроборонпромі" заявили про вдале застосування безпілотника з дальністю у 1000 км.