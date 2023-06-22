Родина одеського воєнкома придбала в Іспанії майна на мільйони. Він каже, що не знає про це, – "Українська правда"

Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.
Про повідомляє "Українська правда" з посиланням на витяги з іспанського реєстру.
Інформація про те, що у родини Борисова з'явилась вілла в Іспанії за понад 3 мільйони євро, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок, з'явилася два місці тому. Однак, зараз журналісти повторно взяли витяги з іспанського реєстру. Вони свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.
Також журналісти помітили в Іспанії біля маєтка одеського воєнкома електричний Mercedes "В" класу 2022 року. Вартість такої автівки – від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто також на матір Борисова.
Неподалеку від котеджного містечка Сіера Бланка розташовується центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та пятизірковими готелями. Саме там розташовується офіс, який родина Борисова придбала на початку 2023 року.
Крім того, у одеського воєнкома цього року з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року. Зареєстроване авто на тещу Борисова.
Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".
Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона "продала стару автівку і купила собі Land Cruiser".
Крім того, за кермом одного із автомобілів родини Борисова в Іспанії журналісти помітили рідного брата водія одеського військового комісара. Водій Борисова в Одесі – співробітник Одеського Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Ніколаєв. У розмові з УП він заявив, що не знає, чи працює його брат на родину Борисова. Він заявив, що і сам не є водієм Борисова.
Ніколаєв-старший намагався запевнити, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути територію країни, бо є "інвалідом". За даними джерел у прикордонній службі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році вже під час повномасштабного вторгнення. І наразі вже двічі залишав країну.
Нагадаємо: в квітні екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.
Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.