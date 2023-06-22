Родина одеського воєнкома придбала в Іспанії майна на мільйони. Він каже, що не знає про це, – "Українська правда"

Євген Борисов працював воєнкомом з 1996 року. В кінці квітня його відсторонили від виконання обов'язків.

Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Про повідомляє "Українська правда" з посиланням на витяги з іспанського реєстру.

Інформація про те, що у родини Борисова з'явилась вілла в Іспанії за понад 3 мільйони євро, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок, з'явилася два місці тому. Однак, зараз журналісти повторно взяли витяги з іспанського реєстру. Вони свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.

Також журналісти помітили в Іспанії біля маєтка одеського воєнкома електричний Mercedes "В" класу 2022 року. Вартість такої автівки – від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто також на матір Борисова.

Неподалеку від котеджного містечка Сіера Бланка розташовується центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та пятизірковими готелями. Саме там розташовується офіс, який родина Борисова придбала на початку 2023 року.

Крім того, у одеського воєнкома цього року з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року. Зареєстроване авто на тещу Борисова.

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".

Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона "продала стару автівку і купила собі Land Cruiser".

Крім того, за кермом одного із автомобілів родини Борисова в Іспанії журналісти помітили рідного брата водія одеського військового комісара. Водій Борисова в Одесі – співробітник Одеського Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Ніколаєв. У розмові з УП він заявив, що не знає, чи працює його брат на родину Борисова. Він заявив, що і сам не є водієм Борисова.

Ніколаєв-старший намагався запевнити, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути територію країни, бо є "інвалідом". За даними джерел у прикордонній службі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році вже під час повномасштабного вторгнення. І наразі вже двічі залишав країну.

Нагадаємо: в квітні екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.