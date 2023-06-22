Україна неодмінно вступить у ЄС, але потрібно покінчити з “30 роками кумівства”, − Бербок

Вона вважає, що реформування здійснюватиметься з неймовірною швидкістю.

Україна має покінчити з “30 роками кумівства та корупції”, щоб вступити до Європейського союзу.

Про це міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила у кулуарах конференції з відновлення України у Лондоні, пише Die Welt.

За словами Бербок, країна вже досягла прогресу у своїх зусиллях щодо реформування, особливо в галузі вільних ЗМІ та верховенства закону.

“Але також зрозуміло, що для майбутнього необхідний подальший прогрес, “щоб покласти край 30-річному кумівству, і потрібно чітко заявити, що корупції також потрібно покласти край”, − сказала міністерка.

Водночас вона вважає, що реформування здійснюватиметься з неймовірною швидкістю. За її словами, Німеччина активно підтримує це.

Вона переконана, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна вступить до ЄС. “Таким чином, інвестиції приватних компаній у відновлення країни були доцільними, оскільки зрештою вони зміцнили внутрішній європейський ринок. Україна може стати вирішальним чинником у зміцненні внутрішнього європейського ринку, “особливо з погляду екологічно чистої енергії””, − підсумувала Бербок.

Нагадаємо, як повідомило Reuters, у звіті Європейської комісії цього тижня буде сказано, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство. Звіт Європейської комісії є важливою віхою у цьому процесі, кульмінацією якого, як сподіваються прихильники прагнення України до якнайшвидшого вступу до ЄС, стане рішення 27 країн-членів блоку у грудні розпочати переговори з Києвом.

Єврокомісія надасть звіт із оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС: усну оцінку озвучать у червні, а остаточну, письмову - у жовтні.

У червні цього року Єврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, необхідних для переговорів про членство.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польська сторона зробить усе, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС. А глава МЗС Латвії наголосив, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.

Крім того, підтримав початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року парламент Чехії.