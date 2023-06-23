Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка-Роботине та Мала Токмачка-Новофедорівка мали частковий успіх.

Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ, на Оріхівському напрямку застосовує резерви", – зазначив Ковальов.

Росіяни намагалися відновити втрачене положення.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Особливо важкі бої – на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка. На Авдіївському напрямку – в районах Сєвєрного та Авдіївки. На Марʼїнському – біля Марʼїнки та Побєди Донецької області.

Захисники мужньо тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вранці 23 червня також зазначила, що на Купʼянському та Лиманському напрямках наші захисники зупинили наступ ворога.

Нагадаємо, 23 червня Збройні сили ліквідували близько 680 російських окупантів, чотири танки та три засоби ППО. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила на війні з Україною близько 223 330 осіб.