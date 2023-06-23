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Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області поранені ще сім людей

Ворог відкривав вогонь понад девʼять десятків разів. 

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області поранені ще сім людей
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Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу ворог здійснив 91 обстріл Херсонської області, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

По Херсону росіяни випустили 26 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлі двох заводів області", – повідомив він. 

Через російську агресію сім людей дістали поранення.

Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області найманці "групи Вагнера" тероризують місцевих, які відмовилися брати ворожі паспорти. Вони їх принижують, залякують та бʼють. 

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