Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області поранені ще сім людей

За минулу добу ворог здійснив 91 обстріл Херсонської області, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

По Херсону росіяни випустили 26 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлі двох заводів області", – повідомив він.

Через російську агресію сім людей дістали поранення.

Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області найманці "групи Вагнера" тероризують місцевих, які відмовилися брати ворожі паспорти. Вони їх принижують, залякують та бʼють.