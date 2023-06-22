Попри окупацію, ситуація на ЗАЕС стабільна, - голова Запорізької ОВА

Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно з вимогами.

Попри російську окупацію, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною, українські фахівці перебувають на місці.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні найбільша в Європі атомна електростанція знов в епіцентрі уваги. Розвідка доповідала Президенту України про те, що Росія розглядає сценарій чергового терористичного акту, цього разу на ЗАЕС. Російські військові зберігають на АЕС важке озброєння та особовий склад, обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергією для потреб станції", - сказав у своєму зверненні Малашко.

Він наголосив, що вже другий рік українські спеціалісти фактично утримуються як заручники на ЗАЕС. Попри це, вони продовжують працювати в надскладних умовах.

Зокрема, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно з вимогами.

“Ми знаємо, з ким маємо справу, а тому готові до будь-якого розвитку подій", - підкреслив Малашко.

Голова ОВА зазначив, що обласна влада та профільні служби розробили відповідні плани дій та неодноразово проводили спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози.

Нагадаємо, українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС із викидом радіації.