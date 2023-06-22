Росія почала використовувати для ракетних обстрілів України новий аеродром на Північному Кавказі, - "Схеми"

З цього аеродрому злетіли у ніч на 22 червня борти ТУ-22М3, які обстріляли Дніпропетровщину.

Росія почала використовувати для ракетних обстрілів України новий аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ), повідомляють "Схеми".

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs. Так, у ніч на 22 червня зі згаданого аеродрому злетіли борти ТУ-22М3. Вони вдарили по Дніпропетровщині крилатими ракетами Х-22, внаслідок чого було пошкоджено декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та авто.

Planet Labs уперше зафіксував на цьому аеродромі носіїв крилатих ракет Х-22 24 травня. На знімку можна було нарахувати шість бомбардувальників. За місяць до цього стратегічної авіації на летовищі не було.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Перед обстрілом Дніпропетровщини біля Моздока перебували сім літаків стратегічної авіації ТУ-22М3, а також вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі "Радіо Свобода" зазначив, що це може свідчити про зміну тактики росіян. За словами Жирохова, аеродром Моздок використовували з часів СРСР, після 1991-го Росія його не використовувала, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. "Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО", – додав експерт.

Жирохов зауважив, що напрямки з боку Рязані та Каспійського моря "досить потужно прикриті ППО", а аеродром Моздок дає можливість завдавати ударів з акваторії Чорного моря. Крім того, зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити до літака ще одну ракету, тож ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою.

Нагадаємо, уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нині заявив, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС як можливість зупинити український контрнаступ. З тією ж самою метою окупанти намагалися обстрілювати “Канжалами” дамбу у Кривому Розі.